В центре Екатеринбурга два автомобиля зажали 93-летнюю пенсионерку

93-летняя женщина получила сильные травмы. Фото: Telegram-канале «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге во дворе центра города два автомобиля зажали 93-летнюю пенсионерку. После чего водители скрылись с места происшествия. Пожилая женщина получила серьезные травмы, на ее теле синяки. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел накануне у дома на Мичурина, 37. На въезде во двор два водителя, не пропуская друг друга, заехали в проезд. Однако в это время там находилось пенсионерка.

- Дело в том, что эти два водителя одновременно поехали во двор, по узкому проезду и зажали мою бабушку между двух машин. Бабушка сказала, что сейчас вызовет полицию и они мгновенно растворились, будто в воздухе. Дело в том, что свидетелей, кто бы видел это и мог доказать - нет, на улице в тот момент было пусто. Номера она, естественно, не запомнила, - рассказывает внук пострадавшей.

На вид одному из водителей было около 20-ти лет, а второй мужчина постарше. Сейчас родственники пенсионерки ищут виновных. Как отмечает внук женщины, бабушка пережила блокаду Ленинграда и любые травмы для нее сейчас очень опасны.

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