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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:31

В Свердловской области сменился координатор движения «Бессмертный полк»

Валерий Басай, занимавший эту должность в последние пять лет, покинул свой пост
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Так, Валерий Басай, занимавший эту должность в последние пять лет, покинул свой пост

Так, Валерий Басай, занимавший эту должность в последние пять лет, покинул свой пост

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сменился руководитель волонтерской организации «Дорогами добра», который координировал движение «Бессмертный полк». Так, Валерий Басай, занимавший эту должность в последние пять лет, покинул свой пост.

- Руководителем регионального штаба движения стал советник директора Колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС Сергей Боровиков, который проводит несколько лет подряд открытый областной фестиваль патриотической песни «...России сможем послужить», - говорится на официальном сайте движения.

А вот на должность руководителя исполкома был выбран кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Павел Ежов. Также в состав обновленного штаба вошли кандидаты наук, педагоги и члены общественных организаций.