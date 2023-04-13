В Свердловской области сменился координатор движения «Бессмертный полк»

Так, Валерий Басай, занимавший эту должность в последние пять лет, покинул свой пост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сменился руководитель волонтерской организации «Дорогами добра», который координировал движение «Бессмертный полк». Так, Валерий Басай, занимавший эту должность в последние пять лет, покинул свой пост.

- Руководителем регионального штаба движения стал советник директора Колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС Сергей Боровиков, который проводит несколько лет подряд открытый областной фестиваль патриотической песни «...России сможем послужить», - говорится на официальном сайте движения.

А вот на должность руководителя исполкома был выбран кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Павел Ежов. Также в состав обновленного штаба вошли кандидаты наук, педагоги и члены общественных организаций.