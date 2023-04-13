Проблемы со связью возникли у абонентов в некоторых районах Верхней Пышмы и Среднеуральска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области произошел сбой в работе сотового оператора «Мегафон». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе компании. Проблемы со связью возникли из-за вандалов .

- У абонентов в некоторых районах Верхней Пышмы и Среднеуральска могут наблюдаться сложности с голосовой связью и мобильным интернетом. Причиной стало повреждение оптико-волоконной линии связи третьими лицами - вандалы перерезали кабель, - рассказали в «Мегафоне».

На месте работает бригада технических специалистов. Ожидается, что работоспособность связи восстановят в ближайшие пару часов.

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