Проблемы со связью возникли у абонентов в некоторых районах Верхней Пышмы и Среднеуральска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области произошел сбой в работе сотового оператора «Мегафон». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе компании. Проблемы со связью возникли из-за вандалов .
- У абонентов в некоторых районах Верхней Пышмы и Среднеуральска могут наблюдаться сложности с голосовой связью и мобильным интернетом. Причиной стало повреждение оптико-волоконной линии связи третьими лицами - вандалы перерезали кабель, - рассказали в «Мегафоне».
На месте работает бригада технических специалистов. Ожидается, что работоспособность связи восстановят в ближайшие пару часов.
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