В Нижнем Тагиле Volkswagen сбил юную свердловчанку

Пешеход получила травмы головы, а также ушибы и ссадины на лице. Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле Volkswagen Tiguan сбил молодую свердловчанку возле городской больницы. От удара девушку оттолкнуло на другую иномарку. Об этом сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

Авария произошла 12 апреля в 19:00 на нерегулируемом пешеходном переходе. Volkswagen Tiguan двигался по улице Горошникова, когда наехал на 20-летнюю девушку. Пострадавшую откинуло на проезжающую мимо иномарку Chery S12.

- В результате дорожного происшествия молодая девушка получила травмы головы, а также ушибы и ссадины на лице. После осмотра медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение и отпустили домой, - сообщили в Госавтоинспекции города.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, установили личности участников аварии. Также автоинспекторы проверили водителей на состояние опьянения, оба водителя оказались трезвы.

Как оказалось, за рулем Volkswagen находился 72-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он рассказал, что девушка перебегала дорогу вне границ установленного дорожного знака. Однако девушка уверяет, что переходила дорогу в положенном месте. Это подтвердили и свидетели ДТП. Мужчине выписали штраф.

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