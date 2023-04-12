Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в жилом комплексе на Белинского появилась современная библиотека № 26, в церемонии открытия поучаствовал глава уральской столицы. В помещении выполнили ремонт, а также приобрели техническое и специальное оборудование.

- Думаю, что 26 библиотека на новой площадке громко заявит о себе, потому что здесь сохранены и элементы классической библиотеки и все то, что заложено в нацпроекте «Культура», - отметил Алексей Орлов.

По словам градоначальника, это прекрасный подарок к 300-летию Екатеринбурга.

Библиотека № 26 стала уже третьим объектом, который получил вторую жизнь в рамках стратегии по созданию общественных пространств нового типа на базе городских библиотек.