Глава РЭК Свердловской области рассказал о тарифной реформе в энергетике

Цены на свет давно не радуют уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов впервые официально прокомментировал «тарифную чехарду» в сфере энергетики, которая случилась в декабре прошлого – январе этого года. Гришанов провел официальный разговор с представителями свердловского отделения КПРФ.

Напомним, что за полтора месяца РЭК три раза меняла правила оплаты за свет. По итогам для жителей Свердловской области отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни, а также перевели всех на одноставочный с тариф с возможностью возвращения на двухставочный тариф.

Гришанов на встрече заявил, что РЭК выполняла приказ Федеральной антимонопольной службы, отметив принятое в ноябре 2022 года решение о новых тарифах. При этом, новые тарифы нельзя было правильно рассчитать, если оставить при этом действие ночного тарифа в ночное время и праздничные дни.

В конце декабря новые тарифы пришлось отменить, и ФАС дала руководству свердловской области время до 1 февраля 2023 года принять новые тарифы.

- Мы имели два документа. Это приказ ФАС и представление прокуратуры. Они указывали на то, что указ 211-ПК, закреплявший льготу выходного дня, приводит к занижению объемов потребления электроэнергии в дневной зоне, — рассказывает Владимир Гришанов.

В итоге 1 0 078 000 потребителей (90%) перевели на одноставочный тариф. Теперь любой потребитель может вернуться на двухставочный тариф.

На встрече коммунистов с главой РЭК Владимиром Гришановым и министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым договорились обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и депутатам Законодательного собрания, чтобы создать рабочую группу для поиска выхода из сложной ситуации. Новое решение должно устроить и производителей электроэнергии, и простых потребителей.

Коммунисты также попросят региональное правительство вернуть «ночной тариф» в выходные и праздничные дни.