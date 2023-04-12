В Екатеринбурге пенсионерке предложили проверить подлинность купюр и украли у нее полмиллиона

В Екатеринбурге полицейские поймали мошенника, который украл у 85-летней пенсионерки больше полумиллиона рублей. Еще в августе прошлого года к пожилой женщине пришел незнакомый мужчина и представился сотрудником социальной службы. - Неожиданный гость сообщил хозяйке жилища о необходимости проверить имеющиеся у нее денежные средства на предмет подлинности. Якобы мошенники ходят по квартирам пожилых граждан и выдают им пенсии фальшивыми купюрами, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. Растерянная женщина достала с антресолей сбережения, которые были завернуты в газету. Когда она отвлеклась, злоумышленник схватил пачку денег и сбежал. - Вскоре воришку задержали, им оказался ранее несудимый 53-летний житель Нижнего Тагила. Он дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что потратил сбережения потерпевшей на личные нужды, - добавили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», уральцу грозит до шести лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали мошенника, который украл у 85-летней пенсионерки больше полумиллиона рублей. Еще в августе прошлого года к пожилой женщине пришел незнакомый мужчина и представился сотрудником социальной службы.

- Неожиданный гость сообщил о необходимости проверить имеющиеся у нее денежные средства на предмет подлинности. Якобы мошенники ходят по квартирам и выдают им пенсии фальшивыми купюрами, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Растерянная женщина достала с антресолей сбережения, которые были завернуты в газету. Когда она отвлеклась, злоумышленник схватил пачку денег и сбежал.

- Вскоре воришку задержали, им оказался ранее несудимый 53-летний житель Нижнего Тагила. Он дал признательные показания и объяснил, что потратил деньги на личные нужды, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», уральцу грозит до шести лет тюрьмы.