В Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик с красно-синим рюкзаком

Мальчик может находиться в Чкаловском районе. Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге в чкаловском районе пропал девятилетний мальчик. О местонахождении Артема ничего неизвестно с 11 апреля. Его поисками занимаются волонтеры и полицейские. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- На момент пропажи был одет в куртку синего цвета, кроссовки серого цвета, темные брюки, шапку оранжевого цвета. С собой был портфель красно-синего цвета, - рассказали в «Прорыве».

Артем ушел гулять и не вернулся домой. Мальчик ростом 132 сантиметра, с карими глазами, волосы русого цвета, телосложение худощавое. Если вы видели ребенка или знаете, где он может находиться сообщите об этом волонтеру Игорю по номеру 89623165542 или 89000440220. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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