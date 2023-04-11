Восемь пожарных потушили огонь за несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга загорелся автобус. На перекрестке улиц 8 марта - Большакова вспыхнул общественный транспорт №016. Информацию о возгорании «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:26. Спустя четыре минуты на место прибыли восемь спасателей. Им удалось потушить огонь за два минуты.

- На площади одного квадратного метра горел моторный отсек транспортного средства. В течение двух минут огнеборцы ликвидировали возгорание, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС.

Еще до прибытия пожарных салон автобуса покинули четыре пассажира. Информации о пострадавших не поступало.

Также «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию. В городском ГИБДД добавили, что возгорание транспорта произошло не из-за аварии.

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