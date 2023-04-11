В 2023 году екатеринбуржцы заплатят за пасхальный стол не меньше 600 рублей

В Екатеринбурге вырос спрос на куличи и наборы для окрашивания яиц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году жители Екатеринбурга заплатят за пасхальный стол не меньше 600 рублей. А приготовить кулич обойдется от 255 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «СберМаркета».

За неделю до священного праздника, с 4 по 10 апреля, цены на куличи выросли в 21 раз. А екатеринбуржцы в несколько раз чаще стали заказывать и покупать яйца. В этом году накрыть стол к Пасхе обойдется минимум в 629 рублей.

- С учетом скидки стоимость готового кулича в Екатеринбурге составляет в среднем 175 рублей, десятка яиц — 84 рубля, набора для окрашивания яиц (12-15 г) — 85 рублей, творожной пасхи — 160 рублей, а свечей (4 шт.) — 125 рублей, - рассказали в компании.

В Екатеринбурге также вырос спрос на готовую глазурь. Ее стали покупать на 67% чаще обычного. И в два раза чаще свердловчане стали приобретать набор для окрашивания яиц. Если же кулич делать самостоятельно, то его приготовление обойдется жителю Екатеринбурга в 255 рублей с учетом скидки, без нее цена возрастает до 394 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru