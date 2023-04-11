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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:04

В Екатеринбурге пересыхает озеро в Лесопарке имени лесоводов России

В администрации города назвали причину обмеления
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
По данным администрации, низкая водность рек продолжает сохраняться

По данным администрации, низкая водность рек продолжает сохраняться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пересыхает озеро Трехозерка в Лесопарке имени лесоводов России. В администрации города «КП-Екатеринбург» сообщили, что в Екатеринбурге действительно наблюдается снижение воды, а в некоторых водоемах возможно обмеление и назвали причину.

- В последние годы на территории Свердловской области наблюдается маловодный период, связанный с дефицитом осадков, - рассказали в мэрии. - Согласно информации ФГБУ «Уральское УГМС» весной-летом 2022 года в связи со сложившимися климатическими условиями наблюдался дефицит водных ресурсов. На сегодняшний день низкая водность рек продолжает сохраняться.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге местные жители обратили внимание на сильно обмелевшую реку Исеть. Горожане заметили, что заметнее всего уровень воды понизился в центре в районе Плотинки. В администрации заверили, что это временная мера для подготовки к возможным паводкам.

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