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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:38

В Первоуральске рецидивист сбежал из суда и укрылся под диваном

Мужчину поймали через несколько часов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина несколько часов просидел под диваном. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Мужчина несколько часов просидел под диваном. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

В городе Первоуральск Свердловской области 10 апреля молодой рецидивист сбежал через окно из здания городского суда.

По данным областного полицейского главка, ранее судимый мужчина в 2022 году вышел из колонии по УДО, но на свободе он нарушил правила условно-досрочного освобождения, из-за чего правоохранительные органы решили вернуть нарушителя в колонию.

Известно, что мужчина выпрыгнул в окно со второго этапа и поспешно ретировался во время оглашения приговора. Он отправился в одну из квартир в Первоуральске, где спрятался под диваном, полагая, что там его не найдут.

На розыск беглеца полицейским понадобилось несколько часов. Сейчас рецидивист помещен в изолятор временного содержания, в ближайшее время его переведут в СИЗО.