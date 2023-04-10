Флай поставили диагноз - черепно-мозговая травма. Фото: Сообщество «CatsEkb - Возьми кота домой»

На улице Екатеринбурга нашли кошку, умирающую на глазах у детей. На помощь животному пришли волонтеры. Информация об этом появилась в сообществе «CatsEkb - Возьми кота домой» во «Вконтакте».

Травмированную кошку нашли в воскресенье, 9 апреля. Мимо животного проходили люди, они предлагали увезти его подальше от детских глаз, оставить умирать в лесу. Однако неподалеку от места жила волонтер Татьяна. Она пришла на помощь.

- Кот чудом живой доставлен до клинику, принят в стационар. Кот не встает, хрипит, кричит, но живой и борется за жизнь, - говорится в сообщении.

Тогда же неравнодушные жители города стали собирать средства на лечение постиравшему животному. Позже кошку назвали Флай. На данный момент ее состояние стабильное, поставили диагноз черепно-мозговая травма. Пока животное не может есть, кошке ставят капельницы и поместили в кислородную комнату. Флай немного дезориентирована в пространстве, но уже идет на поправку.

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