В ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге откроется первый «Спортмастер PRO»

В администрации торгового центра уже подтвердили появление новой точки, но точная дата открытия пока неизвестна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге на месте закрывшегося Decathlon появится первый на Урале «Спортмастер PRO», это новый формат магазина «Спортмастер» с расширенным ассортиментом.

По данным «Коммерсантъ-Урал», в администрации торгового центра уже подтвердили появление новой точки, но точная дата открытия пока неизвестна.

Напомним, что в мае прошлого года Жители Екатеринбурга раскупали спортивные товары в последнем работающем магазине Decathlon в ТРЦ «Радуга Парк».

Ранее, 24 апреля, в Екатеринбурге закрылся магазин Decathlon на улице Вайнера, 48. Клиентам приходила рассылка с таким сообщением.