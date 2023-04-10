На уральских заводах не могут закрыть вакансии на 150 тысяч рублей

Предприятиям требуются специалисты с опытом работы на станках с ЧПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заводы Екатеринбурга и Свердловской области месяцами не могут закрыть позиции, на которых соискателям готовы платить суммы от 110 до 150 тысяч рублей. Информация размещена в открытом доступе на сайте hh.ru.

Больше всего дефицит кадров в промышленности наблюдается в сегментах машиностроения и электроэнергетики, где число вакансий с хорошим заработком исчисляется десятками.

Так, например, на Уральском турбинном заводе больше всего готовы платить токарю-расточнику

- на предприятии в Каменске-Уральском – от 150 тысяч рублей

- на предприятии в Нижнем Тагиле – от 120 тысяч рублей

- на предприятии в Кургане – от 120 тысяч рублей.

Уральские заводы не могут закрыть десятки перспективных вакансий. Фото: сайт HH.ru

Вакансии открыли еще в первой декаде марта, но до сих пор позиции закрыть не удалось.

Также на Уральском заводе гражданской авиации до 150 тысяч готовы платить оператору станков с программным управлением. Вакансия также пока не закрыта. Для работы на этой должности нужно иметь среднее специальное образование, стаж работы на токарном оборудовании с ЧПУ от двух лет, а также опыт написания программ для станков.