Тренер Волынкина рассказала, как сжечь жир на животе

Походы в зал помогут подтянуть фигуру к лету Фото: Андрей АБРАМОВ

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала о том, как сжечь жир на животе и убрать лишний вес. По словам специалиста, важно больше двигаться, а не сидеть на одной диете. С лишним весом помогут справиться упражнения на ноги и руки, которые можно выполнять как в зале, так и дома. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Чтобы сбросить вес, важно приседать, делать выпады, махи ногами, а также поднимать руки в стороны, используя вместо гантелей бутылки с водой и горохом.

Как похудеть к лету

Также жир с живота помогут убрать многосоставные упражнения, среди которых – планка, в которой задействованы все группы мышц. Выполняя упражнение, нужно держать пресс и не прогибать поясницу, чтобы избежать травм спины.

Не стоит забывать про упражнения на пресс и «велосипед».

- Отрываем лопатки от пола, руки скрещиваем на груди и прямыми ногами стопами на себя «красим стены», выполняем движения вперед и назад под углом 40–45 градусов, - рассказала тренер Мария Волынкина.

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