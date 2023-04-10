В Екатеринбурге приставы во время рейда арестовали 24 автомобиля

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы 7 апреля во время совместного с ГИБДД рейда арестовали 24 автомобиля. Их владельцы имеют большие суммы задолженности.

- «Тойоты», «миникуперы», «мазды», «форды», попавшие в объектив камер и имеющие задолженности по различным категориям исполнительных производств, арестованы и эвакуированы на специализированную автостоянку, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Всего было остановлено 59 машин, водители которых имеют задолженности. Должникам вручались требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

Те злостные должники, которые не захотели расставаться с машиной, оплачивали долг на месте. Так, екатеринбуржцы погасили 1 миллион 700 тысяч рублей задолженностей.

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