В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли ребенка

На месте работали 10 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле загорелся жилой дом. В одной из квартир в пятиэтажке на улице Орджоникидзе начался пожар. Информация о ЧП поступила дежурному днем 7 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади двух квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

Спустя несколько минут после звонка 10 пожарных прибыли на место. Через минуту огонь был полностью ликвидирован. Огнеборцы спасли из огня ребенка при помощи масок самоспасателя.

Ранее, ночью 7 апреля, произошел пожар в Первоуральске. Там загорелся двухэтажный дом. Жильцы эвакуировались из него. Огонь вспыхнул в одной из квартир. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.

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