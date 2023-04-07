Цель проведения мероприятия увеличение турпотока. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге прошла туристическая выставка «Лето-2023». На ней были представлены 25 регионов России и пяти стран. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Цель проведения мероприятия увеличение турпотока в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Выставка собрала представителей турсообщества 25 регионов, а также пяти стран - Малайзии, Ирана, Шри-Ланки, Турции и Республики Киргизия.

- Стоит задача по увеличению вклада отрасли в валовый региональный продукт. Специалисты туристической индустрии и предприниматели, приезжая сюда, конечно, обращают внимание на потенциал нашего региона. Эта выставка способствует развитию деловых связей, обмену передового опыта, а также служит ориентиром для всей страны на ближайший туристический сезон, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Во время выставки был анонсирован конкурс на грантовую поддержку предпринимателей, работающих в сфере туризма. Он начнется 11 апреля. Финансирование могут получит создатели глэмпингов, кемпингов и разработчики мобильных приложений для путешествий. Общий объём субсидии в 2023 году составит 332 миллиона рублей.

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