В Екатеринбурге на 9 мая салют будут запускать только из одной точки

Салют состоится сразу после концерта в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Екатеринбурге во время празднования 9 мая салют будут запускать только из одной точки. Залпы дадут только в акватории городского пруда в самом центре уральской столицы. Фейерверка в Преображенском парке и на Уралмаше как в прошлом году не будет.

В мэрии Екатеринбурга уже утвердили программу празднования, салют состоится сразу после концерта в Историческом сквере.

- Мы возвращаемся к допандемийным объемам, хотим все вспомнить и восстановить, поэтому, как и прежде, городской перечень включает в себя несколько десятков мероприятий, - рассказал начальник Управления культуры администрации Илья Марков.

Среди мероприятий, запланированных к 78-летию Дня Великой Победы, традиционные вахты памяти, торжественные шествия, спортивные забеги и эстафеты, встречи с ветеранами, митинги, выставки и многое другое.