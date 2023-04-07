Металлурги ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград

Награжденные металлурги ЕВРАЗ НТМК. Фото: ЕВРАЗ

Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Государственными наградами отмечен труд вальцовщика стана горячей прокатки Вадима Банникова, штабелировщика металла Сергея Богданова, мастера участка конвертерного цеха Виктора Иванова, начальника колесобандажного цеха Александра Мартынова, энергетика конвертерного цеха Андрея Севастьянова, машиниста коксовых машин Александра Сергеева.

Все награжденные имеют стаж работы более 25 лет, обладают высокой квалификацией, активно обучаются и делятся знаниями, опытом с молодежью, вносят предложения по улучшению процессов в производстве.

Под руководством Александра Мартынова в колесобандажном цехе введены в эксплуатацию новые современные линии станков полнопрофильной обработки колес, модернизированы установки магнитного контроля качества. Освоены новые профили колес и разработана конструкция низконапряженного грузового колеса. Реализуется проект по увеличению производства колес со сверловкой и покраской.

Государственная награда вручена мастеру участка конвертерного цеха Виктору Иванову. Фото: ЕВРАЗ

Вадим Банников активно участвует в освоении новых профилей в рельсобалочном цехе: крановых рельсов, швеллеров. Внедряет рационализаторские предложения, направленные на уменьшение расхода металла. Участвует в освоении новой калибровки для увеличения веса погонного метра хребтовой балки.

При участии Сергея Богданова освоены новые типы упаковок колес, разработана схема погрузки и увеличения загрузки полувагонов колесами 957, что позволило сэкономить более 10 млн рублей. Сергей инициативен, принимает грамотные решения для качественного и досрочного выполнения производственных заданий.

Андрей Севастьянов в совершенстве знает технологические процессы в энергетике. При его участии в конвертерном цехе проводится модернизация, направленная на увеличение стойкости оборудования, включая пылегазоочистки, снижение простоев и экономию природного газа, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду. Андрей проявляет высокую компетентность и решает нестандартные задачи.

Евгений Куйвашев награждает начальника колесобандажного цеха Александра Мартынова. Фото: ЕВРАЗ

При активном участии Виктора Иванова проведена реконструкция оборудования конвертерного цеха: введены в работу вакууматор, печь-ковш № 4, реконструирована МНЛЗ № 3. Это позволило повысить производительность цеха. Внедрение системы поагрегатного учета расхода электроэнергии и природного газа позволило ежегодно экономить более 7500 тыс. м3 природного газа и свыше 12500 тыс. кВт/часов электроэнергии. Что позволило снизить объем выбросов СO2 в атмосферу.

Александр Сергеев активно внедряет принципы бережливого производства, передает ценный опыт и профессиональные знания молодому поколению.