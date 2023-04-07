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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:56

Бастрыкин взял под контроль ситуацию с социальными выплатами на Урале

Часть граждан не могут получить деньги, так как часть документов у них утеряна
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В ситуации с невыплатами пособий разбирается Следственный комитет

В ситуации с невыплатами пособий разбирается Следственный комитет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Набитову доложить информацию о ситуации, связанной с нарушением прав граждан, приехавших в регион.

Ранее появилась информация, что прибывшие в Свердловскую область люди не могут восстановить законное право на получение социальных выплат, потому что часть документов у них оказалась утеряна.

Александр Бастрыкин поручил Анатолию Набитову организовать процессуальную проверку, по итогам которой в центральный аппарат ведомства представят подробный доклад.

Также в Свердловской области сотрудники СКР проведут личный прием заявителей.