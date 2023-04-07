Бастрыкин взял под контроль ситуацию с социальными выплатами на Урале

В ситуации с невыплатами пособий разбирается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Набитову доложить информацию о ситуации, связанной с нарушением прав граждан, приехавших в регион.

Ранее появилась информация, что прибывшие в Свердловскую область люди не могут восстановить законное право на получение социальных выплат, потому что часть документов у них оказалась утеряна.

Александр Бастрыкин поручил Анатолию Набитову организовать процессуальную проверку, по итогам которой в центральный аппарат ведомства представят подробный доклад.

Также в Свердловской области сотрудники СКР проведут личный прием заявителей.