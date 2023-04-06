Между Свердловской областью и Киргизией возобновится авиасообщение

Свердловчане смогут напрямую улететь в Киргизию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Свердловской областью и Киргизией возобновиться авиасообщение. Планируют вернуть и ЖД-рейсы. Об этом сообщили в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Накануне в Свердловскую область прибыла делегация Киргизской Республики. Причина визита было участие в Международной туристской выставке «ЛЕТО – 2023». Помимо этого, прошла и рабочая встреча между представителями республики и региона.

- В ходе переговоров стороны обсудили возможность возобновления Ж/Д сообщения по маршруту Екатеринбург-Бишкек, увеличение числа авиарейсов между Екатеринбургом и Киргизской Республикой, возможность запуска чартерных рейсов на Иссык-Куль (аэропорт Тамчи), возможность заключения соглашений между туристическими ассоциациями и туроператорами сторон, - рассказали в министерстве.

Также свердловская сторона была приглашена поучаствовать в Международной туристической выставке «Issyk-Kul ITF-2023», которая пройдет в городе Чолпон-Ата. Скоро пройдет еще одна встреча в формате онлайн для определения траектории дальнейшего сотрудничества.

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