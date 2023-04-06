В Екатеринбурге сотрудница УрФУ отдала телефонным мошенникам почти восемь миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заместитель директора департамента УрФУ отдала телефонным мошенникам почти восемь миллионов рублей. Как выяснилось, злоумышленники «обрабатывали» свою жертву в течение двух недель, женщина оформляла кредиты и потеряла личные накопления.

Первый звонок екатеринбурженке поступил 16 февраля, на том проводе сообщили о том, что на «Госуслугах» неизвестные завладели ее аккаунтом и персональными данными.

- После с женщиной связалась лжепредставитель Центробанка РФ и сообщила, что в отношении нее зафиксированы мошеннические действия, и злоумышленники пытаются оформить на нее кредиты в разных банках, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшую убедили снять все сбережения и отправить их на «безопасные счета», также ей посоветовали оформить зеркальные займы.

- В итоге по данной криминальной схеме заявительница лишилась 7,9 миллиона рублей: около 7 млн кредитных средств и порядка 1 млн. сбережений, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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