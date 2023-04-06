Исеть в Екатеринбурге начнут чистить от мусора

Убора реки пройдет с 11 апреля по 2 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда-нибудь было интересно, сколько мусора в Исети сокрыто под слоем мутной воды? Вот на следующей неделе, наверное, узнаем. С 11 числа в городе начинается генеральная уборка акватории реки. Продлится она до поздней осени - 2 ноября.

- Задача рабочих - убирать с поверхности воды плавающий мусор и торчащие предметы, - рассказывают в администрации Екатеринбурга. - Для этого они используют лодку, сачки и другое необходимое оборудование. Протяженность убираемой поверхности составляет 27,6 километра.

В прошлом году, например, похожим образом из воды достали 19 тонн отходов. И были это в основном… пластиковые бутылки. Кто-то до урны не донес и выбросил в городскую реку. Но если вы подумали, что под генеральной уборкой Исети подразумевается что-то вроде субботника для добровольцев, то спешим сообщить, что заниматься этим будут профессионалы - специалисты из компании-подрядчика, которые будут очищать реку в рамках контракта и согласно графику.

Например, сначала они очистят участок от моста на Халтурина до моста на Челюскинцев. Потом примутся за очистку Городского пруда. Следом у них в планах участок от моста на проспекте Ленина до моста на улице Малышева и так еще несколько участков один за другим вплоть до улицы Миасской.

- Данная работа способствует оздоровлению водных объектов мегаполиса: выловленный мусор не оседает на дно и не уплывает дальше по течению, таким образом не наносит вред флоре и фауне, - добавляют в мэрии.