Во время его действия на территории муниципалитета запрещено разводить костры и жечь мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 7 апреля введут особый противопожарный режим, постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы города Вячеслав Горячкин. Во время его действия на территории муниципалитета запрещается сжигание мусора, сухой травы, разведение костров.

- Необходимо организовать проведение рейдов, в частном секторе и садоводческих товариществах, по своевременному оповещению населения о введении на территории города особого противопожарного режима и ограничениях в период действий этого режима, - говорится в документе.

Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории региона с 15 апреля.

Согласно документу, в населенных пунктах, лесном фонде, сельхозугодьях и землях специального назначения запрещается использовать открытый огонь, включая разведение костров.