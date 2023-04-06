Свердловский губернатор утвердил введение особого противопожарного режима

700 спасателей Уральской авиаохраны готовы к тушению лесов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвшев утвердил введение особого противопожарного режима на территории региона с 15 апреля.

Согласно документу, в населенных пунктах, лесном фонде, сельхозугодьях и землях специального назначения запрещается использовать открытый огонь, включая разведение костров.

Также с середины апреля в Свердловской области нельзя жечь траву, мусор, проводить любые пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специально отведенных мест.

- Прошу всех со всей серьезностью отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима, – заявил Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства.

Отметим, что в Свердловской области к тушению лесных пожаров готовы 700 человек личного состава Уральской авиабазы. По национальному проекту «Экология» обновлено 98% лесопожарной техники. В этом году в регион привезут бульдозер-болотоход и малые лесопатрульные комплексы.