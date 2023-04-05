К месту происшествия вызвали полицейских, однако разъяренный уралец угрожал и им Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 35-летнего грузчика осудят за нападение с топором на фельдшера. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, тогда мужчина, почувствовав себя плохо, вызвал бригаду медиков.

Прибывшие на место врачи оказали ему помощь и заявили, что госпитализация ему не потребуется, однако мужчину такой ответ не устроил.

- В подтверждение своих агрессивных намерений подозреваемый вооружился имеющимся топором, с которым побежал по направлению фельдшера. Медработник, реально опасавшийся за свое здоровье и жизнь, выбежал из квартиры и сел в автомобиль СМП, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

К месту происшествия вызвали полицейских, однако разъяренный уралец угрожал и им.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, злоумышленник из мест лишения свободы он освободился лишь в октябре 2022 года и, по всей вероятности, переоценил свои возможности при длительном праздновании освобождения.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

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