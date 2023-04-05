Житель Нижнего Тагила отсудил у магазина 215 тысяч рублей на поцарапанные двери

Покупателю вернули деньги за некачественный товар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Нижнего Тагила отсудил у торговой компании 215 тысяч рублей за некачественные двери, которые ему доставили домой после оплаты товара.

В 2021 году горожанин приобрел в компании три комплекта межкомнатных дверей, а также фурнитуру на 78 500 рублей. При приемке товара покупатель увидел на дверях многочисленные царапины, сколы и потертости на деталях.

Потребитель зафиксировал повреждения в накладной и передал продавцу второй экземпляр документа, оставив первый себе.

Двери тагильчанину доставили поздно вечером, поэтому он обратился к продавцу только на следующий день, потребовав вернуть ему деньги. Но продавец отказался вернуть деньги, посчитав, что повреждения незначительны, списав часть дефектов на стилизацию.

Позже продавец предложил заменить часть товаров на новые, но покупатель отказался, и обратился к консультантам Роспотребнадзора. Здесь ему помогли составить иск в суд.

Судья постановил вернуть деньги за товар, выплатить неустойку, компенсацию морального время, а также взыскать деньги, потраченные на юриста и штраф за неудовлетворение требования потребителя добровольно. Общая сумма выплаты составила почти 215 тысяч рублей. Деньги уже переданы покупателю.