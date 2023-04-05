В Свердловской области с 5 по 7 апреля бесплатно проверят тонометры

Тонометры проверят в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге с 5 по 7 апреля бесплатно проверят тонометры по трем значениям артериального давления, двум значениям пульса, а также герметичность прибора. Проводят акцию традиционно специалисты ЦСМ Росстандарта в Свердловской области. Повторимся, что проверить прибор можно будет совершенно БЕСПЛАТНО.

Принести прибор для проверки можно по следующим адресам:

Екатеринбург – ФБУ «УРАЛТЕСТ», ул. Красноармейская, 2а, каб. 113;

5-7 апреля 2023 года, с 9.00 до 16.00 (время местное);

Нижний Тагил – Нижнетагильский филиал ФБУ «УРАЛТЕСТ», ул. Пархоменко, д. 112;

5-7 апреля 2023 года, с 9.00 до 16.00 (время местное);

Краснотурьинск – Краснотурьинский отдел поверки средств измерений-филиал ФБУ «УРАЛТЕСТ», ул. Карпинского, 53, 5-7 апреля 2023 года;

с 9.00 до 16.00 (время местное);

Каменск-Уральский – Каменск-Уральский межрайонный филиал ФБУ «УРАЛТЕСТ», ул. Жуковского, д. 5;

7 апреля 2023 года, с 9.00 до 15.00 (время местное).

Внимание! Проводится проверка всех видов тонометров (автоматических, полуавтоматических, механических, ртутных), кроме запястных! Свидетельство о поверке/извещение о непригодности не выдаётся! Справки по тел. +7 922-215-95-00.