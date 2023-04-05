Фото: отдел по связям с общественностью УТУ
Екатеринбургскую таможню возглавит Эдуард Туранов. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления. Ранее подполковник таможенной службы занимал должность первого заместителя Челябинской таможни.
- Сегодня для нас крайне важно соблюсти баланс в части реализации контрольно-надзорных функций в интересах как государства, так и бизнеса Свердловской области с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона, - рассказал Эдуард Туранов.
В таможенные органы Эдуард Туранов пришел в 2004 году после окончания Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Пять лет он работал в должности инспектора Курганской таможни. Затем, в середине 2009 года, перешел в Челябинскую таможню. На руководящие должности перешел 2014 году. За защиту экономической безопасности страны Эдуард Туранов неоднократно награждался ведомственными наградами.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru