Фото: отдел по связям с общественностью УТУ

Екатеринбургскую таможню возглавит Эдуард Туранов. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления. Ранее подполковник таможенной службы занимал должность первого заместителя Челябинской таможни.

- Сегодня для нас крайне важно соблюсти баланс в части реализации контрольно-надзорных функций в интересах как государства, так и бизнеса Свердловской области с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона, - рассказал Эдуард Туранов.

В таможенные органы Эдуард Туранов пришел в 2004 году после окончания Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Пять лет он работал в должности инспектора Курганской таможни. Затем, в середине 2009 года, перешел в Челябинскую таможню. На руководящие должности перешел 2014 году. За защиту экономической безопасности страны Эдуард Туранов неоднократно награждался ведомственными наградами.

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