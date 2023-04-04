Юные спортсмены Урала сыграли в футбол со звездами

Технический руковдитель МегаФона Яков Пахоми дает ребятам Пять! Фото: пресс-служба МегаФона

Такой матч стал частью турнира «Будущее зависит от тебя», который МегаФон и благотворительный фонд Антона Шипулина при поддержке Министерства спорта РФ и РФС организуют для детей из детских домов и школ-интернатов.

Против звезд играли лучшие нападающие и защитники соревнований, а на воротах во второй части матча стояла единственная вратарь-девочка.

Игровой момент. Фото: пресс-служба МегаФона

Всего на финал региональных соревнований, который прошел на манеже Уральской футбольной академии в Екатеринбурге, приехали свыше 70 детей. Победителями состязаний стали ребята из команды «Прорыв», которые приехали из Сосновки Кировской области. Именно они сразятся с лучшими командами из других регионов России в финале игр, которые пройдут в мае на федеральной территории «Сириус». Главный приз – поездка в летний футбольный лагерь российского филиала академии ФК «Барселона».

Матч со звездами. Фото: пресс-служба МегаФона

«Я ежегодно приезжаю на турнир “Будущее зависит от тебя” поиграть с ребятами в футбол. И каждый раз приятно удивлен тому, на сколько ответственно ребята подходят к подготовке и участию в играх. Заметно, что мальчишки тренируются, хотят показать себя и, конечно, выиграть. Здорово, что есть такие проекты, которые позволяют ребятам проявлять себя и стремиться к наивысшим спортивным результатам», - поделился впечатлениями Чемпион Мира по биатлону, депутат Государственной Думы Антон Шипулин.

Гол в воротах Сергея Карякина. Фото: пресс-служба МегаФона

Помимо футбольного турнира для ребят была организована экскурсия на «Екатеринбург Арену», а также профориентация от SkillCity, где дети познакомились с актуальными профессиями и необходимыми для них знаниями и навыками.