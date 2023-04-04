Глава Екатеринбурга подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны

Руководителем гражданской обороны в городе является глава Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Документ опубликован на сайте мэрии.
Согласно ему, администрация Екатеринбурга планирует проводить мероприятия, в том числе, по подготовке населения в области гражданской обороны, мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и так далее.
- Правовые акты руководителя гражданской обороны муниципального образования «город Екатеринбург» обязательны для исполнения всеми должностными лицами организаций и гражданами, проживающими на территории муниципального образования «город Екатеринбург», - указано в документе.
Также в постановлении указано, что руководителем гражданской обороны в городе является глава Екатеринбурга, руководителями гражданской обороной на территориях районов являются главы администраций районов. Они несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
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