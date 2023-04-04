Глава Екатеринбурга подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны

Руководителем гражданской обороны в городе является глава Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно ему, администрация Екатеринбурга планирует проводить мероприятия, в том числе, по подготовке населения в области гражданской обороны, мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и так далее.

- Правовые акты руководителя гражданской обороны муниципального образования «город Екатеринбург» обязательны для исполнения всеми должностными лицами организаций и гражданами, проживающими на территории муниципального образования «город Екатеринбург», - указано в документе.

Также в постановлении указано, что руководителем гражданской обороны в городе является глава Екатеринбурга, руководителями гражданской обороной на территориях районов являются главы администраций районов. Они несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru