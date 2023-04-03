Житель Нижнего Тагила научился ходить заново с помощью экзоскелета из Сколково

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Житель Нижнего Тагила Антон Казанцев научился ходить заново, благодаря новым технологиям восстановления здоровья из Сколково. Современную методику применили в ЦГКБ № 3 в Екатеринбурге.

Это были первые за полгода самостоятельные шаги уральца, как оказалось, у него была нарушена двигательная функция.

- На реабилитацию я попал после операции. Сегодня попробовал новинку – экзоскелет. С его помощью и при поддержке инструкторов я смог встать, самостоятельно удержаться на ногах и даже ходить, - рассказал сам Антон Казанцев.

Медики рассказывают, что такой экзоскелет помогает вернуть утраченные двигательные функции, а также увеличить силу мышц.

- Стоит отметить, что это второй опыт сотрудничества екатеринбургской ЦГКБ №3 со Сколково. В 2018 году больница была пилотной площадкой, где испытывали одну из предшествующих моделей экзоскелета, - добавили в департаменте информационной политики.