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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:04

В Свердловской области стартовал сезон весенних субботников

Планируется, что до 30 апреля все территории приведут в порядок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Приглашения на уборку придомовых участков должны размещать управляющие компании или ТСЖ

Приглашения на уборку придомовых участков должны размещать управляющие компании или ТСЖ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовал сезон весенних субботников. Планируется, что до 30 апреля все территории приведут в порядок. Приглашения на уборку придомовых участков должны размещать управляющие компании или ТСЖ.

- Если это какая-то общественная территория либо парк, за это отвечают администрации городов, а если крупные города, как Екатеринбург, то администрации районов. Надо узнавать информацию на их сайтах, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, ежегодно в весенних субботниках принимает участие более 30 тысяч организаций, а на уборку придомовых территорий выходят порядка полутора миллионов свердловчан. Из населенных пунктов вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.