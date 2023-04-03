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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:37

В Екатеринбурге до 1 мая закроют движение по улице 2-й Новосибирской

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение на участке по улице 2-й Новосибирской. Перекрытие связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный, объяснили в мэрии.

- Администрация города Екатеринбурга просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам, - отметили в пресс-службе мэрии.

Проехать нельзя будет от улицы Чемпионов до дома № 68 на указанной улице с 22:00 28 апреля до 12:00 1 мая. На закрытом участке рабочие установят дорожные знаки и указатели, предупреждающие о проводимых работах.

Объехать дорожные работы можно будет по улицам Умельцев, Предельной и Городской.

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