Жители Нижнего Тагила почти два часа ждали автобус №57

Горожане ждали автобус почти два часа Фото: скриншот с видео

Жители Нижнего Тагила в субботу 1 апреля почти два часа ждали автобус №57. По словам горожан, на остановке образовалась огромная очередь из желающих уехать.

- Самое ужасное, что люди стоят с 7-ми часов вечера, - рассказала подписчица группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - В итоге, автобус приехал около 20:40. На возмущения пассажиров, водитель ответил, что на рейсе он сегодня один.

Отметим, что ранее пресс-служба управления городским хозяйством в комментариях на странице во «ВКонтакте» главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева на жалобы горожан на работу транспорта сообщила, что из-за дефицита водителей временно прекращена работа автобусных маршрутов №49 «ГГМ (магазин «Европейский») - Тагилстрой (ДК «Огнеупорщик»)» и №43 «ТРЦ «Райт» - ГГМ улица Булата Окуджавы». По данным хозуправления, работа маршрутов будет возобновлена после укомплектования водительского состава.

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