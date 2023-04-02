В Екатеринбурге заметили автомобиль с «ракетами на Вашингтон»

Легковушка проехалась по улице Малышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга заметили «Ладу Калину» с «ракетами», на которых написано «Полетные задания на Вашингтон». Необычную легковушку заметили в центре города на улице Малышева.

Кроме «ракет» на автомобиле два флага: с серпом и молотом, и в цветах Георгиевской ленты.

Мы обратились за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга, чтобы узнать, нет ли в действиях автомобилиста нарушения правил дорожного движения. В Госавтоинспекции поясинили, что в действиях водителя нарушений нет.

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