Рассказываем о новом маршруте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появится новый трамвайный маршрут. Об этом сообщили представители общественного движения «Тагилтрам».

Вместо работавших до закрытия путепровода маршрутов № 2 «Ул. Островского - пр. Ленина - Тагилстрой» и № 4 «ВМЗ - Красный Камень - Тагилстрой» начнет курсировать маршрут № 9 «ВМЗ - улица Островского - проспект Ленина - Тагилстрой».

С трамвая этого маршрута можно будет сделать бесплатную пересадку в течение 50 минут после оплаты проезда банковской картой на трамваи маршрутов: - 15 и 17 в сторону ГГМ; - 3 и 8 в сторону Красного Камня, Выи; - 1, 8, 12 и 17 в сторону Вагонки.

Сообщается, что одновременно с этим движение по временному маршруту № 14 «ГГМ - улица Островского - ВМЗ» будет прекращено.

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