В Екатеринбурге 3-летняя девочка с бабушкой попали в больницу из-за резко остановившегося автобуса

У бабушки и ее внучки врачи диагностировали ушибы головы Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге минувшим утром произошла авария с участием пассажирского автобуса 58-го маршрута. На улице Серафимы Дерябиной «МАЗ», ехавший в сторону улицы Академика Бардина, слишком резко остановился, из-за чего пассажиры внутри попадали.

- В результате ДТП пострадала трехлетняя девочка, которая с ушибом головы доставлена в больницу, - сообщают в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - 56-летняя женщина с ушибами доставлена в 36-ю ГКБ. На момент ДТП девочка находилась с бабушкой, которая пояснила, что они с внучкой стояли в салоне автобуса, готовились к выходу, держась за поручни, в один момент водитель резко затормозил, в результате чего они не удержались и упали на пол.

За рулем автобуса был 43-летний мужчина с 20-летним стажем. Он объяснил случившееся тем, что при перестроении его не пропустила легковушка, из-за чего ему пришлось резко затормозить. Как отмечают в ГИБДД нарушений при перевозке пассажиров выявлено не было.

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