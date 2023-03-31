Екатеринбургские автоинспекторы проведут рейд на улицах города

Сотрудники ГИБДД будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские автоинспекторы проведут массовые проверки на улицах города. Рейд «Стоп-контроль» пройдет с 31 марта по 2 августа. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения. В особенности пристально будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения, лишение прав или отсутствие их вовсе. Так за вождение в нетрезвом виде водитель может привлечься к административной ответственности и получить штраф до 30 тысяч рублей.

- Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, - рассказали в ГИБДД.

Если же автолюбитель вновь сядет за руль пьяным, на него могут возбудить уголовное дело. В таком случае водителю могут назначить принудительные работы, штраф до 300 тысяч рублей или даже осудить на два года.

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