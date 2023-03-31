В Кольцово пенсионерку задержали за попытку провезти чемодан брендовых вещей из Турции

В уральском аэропорту Кольцово задержали 67-летнюю жительницу Челябинска, которая незаконно ввезла в страну партию брендовых футболок из Турции. Во время осмотра ее багажа таможенники обнаружили 49 единиц новых вещей.

- Футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede GALIZIA», ветровки марки Botega Veneta, халаты OLENDA и брюки от LAMAXX явно не предназначались для личного пользования. Пенсионерка пояснила, что люксовый текстиль приобрела в Стамбуле. Правил перемещения товаров не знала, - рассказали в пресс-служба уральского таможенного управления.

На нарушительницу составили административный протокол по факту недекларирования товаров, а партию вещей изъяли.

- Предметы женской одежды отправлены на экспертизу для выяснения стоимости. Помимо этого, таможенники сделали запрос правообладателям для подтверждения законности ввоза брендовых вещей, - добавили в ведомстве.

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