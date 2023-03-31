Новый элемент улично-дорожной сети расположен в Октябрьском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появилась новая улица, названная в честь уральского режиссера Григория Александрова. Новый элемент улично-дорожной сети расположен в Октябрьском районе. Кстати, в этом году уральская столица праздновала 120-летие со дня рождения знаменитого земляка.

- Григорий Александров, родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года. До 1921 года его творческий путь неразрывно связан с Уралом. С 1912 года он работал в Екатеринбургском оперном театре рассыльным, помощником бутафора, помощником осветителя, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Карьеру кинорежиссера Александров начал в 1927 году с ленты «Октябрь». А вскоре в списке его работ появились знаменитые картины «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга».

Кстати, улица имени Григория Александрова соседствует с улицами, названными в честь всеми любимых артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru