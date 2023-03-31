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НовостиОбщество31 марта 2023 10:03

В Екатеринбурге срубят больные тополя после экспертизы ученых

Уральские и московские эксперты будут оценивать состояние городской среды
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Эксперты оценят, как изменится состояние городской среды после вырубки старых деревьев

Эксперты оценят, как изменится состояние городской среды после вырубки старых деревьев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском районе будут менять старые тополя на новые. Но прежде чем приступить к делу, эксперты будут проводить исследования городской среды. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 ФМ) рассказала председатель комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Как объясняет Тамара Благодаткова, вырубка старых деревьев необходима из-за биологических особенностей растения. Так, по ее словам, растения со временем теряют функциональное назначение - синтез кислорода.

- Также деревья поражают вредители, они теряют листву. Сейчас, чтобы принимать взвешенные решения, мы работаем с университетами – наш уральский лесотехнический, а также московский РУДН. По обследованию учеными Орджоникидзевского района будет получена информация по экологической обстановке. Эксперты оценят, как будут чувствовать себя парки и скверы после замены деревьев. Это уже сформированные элементы городской среды, - сказала Тамара Благодаткова.

Уже после полученных заключений от ученых будет проводиться вырубка старых деревьев.