В Екатеринбурге срубят больные тополя после экспертизы ученых

Эксперты оценят, как изменится состояние городской среды после вырубки старых деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском районе будут менять старые тополя на новые. Но прежде чем приступить к делу, эксперты будут проводить исследования городской среды. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 ФМ) рассказала председатель комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Как объясняет Тамара Благодаткова, вырубка старых деревьев необходима из-за биологических особенностей растения. Так, по ее словам, растения со временем теряют функциональное назначение - синтез кислорода.

- Также деревья поражают вредители, они теряют листву. Сейчас, чтобы принимать взвешенные решения, мы работаем с университетами – наш уральский лесотехнический, а также московский РУДН. По обследованию учеными Орджоникидзевского района будет получена информация по экологической обстановке. Эксперты оценят, как будут чувствовать себя парки и скверы после замены деревьев. Это уже сформированные элементы городской среды, - сказала Тамара Благодаткова.

Уже после полученных заключений от ученых будет проводиться вырубка старых деревьев.