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НовостиОбщество31 марта 2023 3:47

В Екатеринбурге поезд перекрыл дорогу автомобилям, встав на переезде

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудниками прокуратуры устанавливаются причины длительной стоянки поезда на переезде

Сотрудниками прокуратуры устанавливаются причины длительной стоянки поезда на переезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 30 марта поезд перекрыл дорогу автомобилям, встав на переезде. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

- Проверяются сведения о несанкционированном перекрытии движения автомобильного транспорта железнодорожным подвижным составом на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудниками ведомства устанавливаются место происшествия и причины длительной стоянки поезда на переезде.

Прокуратура даст оценку действиям работников по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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