В Екатеринбурге поезд перекрыл дорогу автомобилям, встав на переезде

Сотрудниками прокуратуры устанавливаются причины длительной стоянки поезда на переезде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге вечером 30 марта поезд перекрыл дорогу автомобилям, встав на переезде. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.
- Проверяются сведения о несанкционированном перекрытии движения автомобильного транспорта железнодорожным подвижным составом на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Сейчас сотрудниками ведомства устанавливаются место происшествия и причины длительной стоянки поезда на переезде.
Прокуратура даст оценку действиям работников по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru