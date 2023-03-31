В Екатеринбурге поезд перекрыл дорогу автомобилям, встав на переезде

Сотрудниками прокуратуры устанавливаются причины длительной стоянки поезда на переезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 30 марта поезд перекрыл дорогу автомобилям, встав на переезде. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

- Проверяются сведения о несанкционированном перекрытии движения автомобильного транспорта железнодорожным подвижным составом на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудниками ведомства устанавливаются место происшествия и причины длительной стоянки поезда на переезде.

Прокуратура даст оценку действиям работников по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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