Губернатор Свердловской области утвердил комплексную программу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На программу по кадровому обеспечению образовательной системы в Свердловской области направят 2,8 миллиарда. Документ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

30 марта на заседании регионального правительства Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу. Деньги будут направлены на период до 2025 года.

- Мы утверждаем сегодня комплексную программу «Кадровое обеспечение системы образования Свердловской области на 2023–2025 годы». Мероприятия программы охватывают весь цикл подготовки и развития педагогических кадров. Это обеспечение непрерывного педагогического образования, укрепление и развитие материально-технической базы педагогических колледжей, а также социальная поддержка работников образования, - отметил губернатор.

Особое внимание будет уделено преподавателям иностранных языков, физики, химии, математики, учителей-логопедов и дефектологов. Такой выбор был сделан, поскольку именно учителя этих дисциплин «дефицитны».

Помимо этого, планируется восстановить возрастной баланс педагогов. Приоритетной задачей также сочли укомплектование школ в селах и деревнях.

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