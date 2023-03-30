В Каменске-Уральском разыскивают похитителя цветов

Полиция города ищет мужчину, похитившего букет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском произошла необычная кража. Из магазина цветом мужчина похитил букет. Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».
Инцидент произошел 28 марта. Мужчина попросил флориста составить ему цветочную композицию. После того, как женщина собрала букет, молодой человек схватил его и поспешил выйти из магазина. Продавец была растеряна после такой кражи.
На данный момент полицейские разыскивают мужчину. Приметы мужчины – возраста 25-30 лет, ростом 180 метров. Одет похититель цветов был в черную толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
- Уважаемые граждане, если вы видели, знаете, или обладаете любой информацией о данном лице, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть городского отдела полиции по номеру 8(3439)32-23-15, либо 02, - добавили в полиции.
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