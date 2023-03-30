На Ямале осужденным рассказали о жизни на воле

О жизни на воле лучше подумать во время отбывания срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ямальском городе Лабытнанги 66 осужденным рассказали о жизни на воле для их дальнейшей успешной адаптации к нормальной жизни. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Такие лекции проводятся для заключенных регулярно. Для этого социальные работники исправительных учреждений наладили взаимодействие с общественниками, службами занятости и рядом государственных структур.

В этот раз заключенным рассказали о трудоустройстве после освобождения при помощи единой цифровой платформы «Работа в России», а также о материальной помощи граждан, вышедшим на волю.

Также специалисты подробно разъяснили, куда обратиться за помощью и как ее получить. Речь идет о пособие по безработице, субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также социальной поддержки при наличии льгот.