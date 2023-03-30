Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург вернется теплая погода

Весеннее тепло скоро вернется в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург после похолодания возвращается по-весеннему теплая погода. По данным метеоролога Алексея Пулина, в четверг, 30 марта несмотря на отсутствие облачности, дневной прогрев пока будет незначительным, особенно на севере и востоке области, где температура воздуха днем едва превысит нулевую отметку.

- Наиболее высокая температура днем 30 марта ожидается в юго-западный районах области. Именно сюда в первую очередь начнет поступать более теплый воздух при дальнейшем смещении антициклона на восток, - рассказал эксперт в telegram-канале.

В пятницу, 31 марта, по прогнозам синоптиков Уральского гидметцентра, в ночное время в Екатеринбурге столбики термометров покажут -1…-3 градуса, в дневное +7…+9 градусов.

В субботу, 1 апреля, ночью ожидается +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов. Осадков в эти три дня не прогнозируется.

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