В Екатеринбурге фестиваль, посвященный Рахманинову, посетят четыре тысячи слушателей

Большая часть концертов фестиваля пройдет в Свердловской филармонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка», посвященный 150-летию композитора. На мероприятии выступят 350 музыкантов, его посетят четыре тысячи человек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Концерты состоятся в большом зале Свердловской филармонии, а также в Городском филармоническом зале Асбеста. Посмотреть концерты также можно на странице фестиваля в «ВКонтакте».

Отметим, что только на этом фестивале представят за пять дней всю панораму хорового творчества композитора Сергея Рахманинова.