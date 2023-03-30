В Екатеринбурге фестиваль, посвященный Рахманинову, посетят четыре тысячи слушателей

Большая часть концертов фестиваля пройдет в Свердловской филармонии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка», посвященный 150-летию композитора. На мероприятии выступят 350 музыкантов, его посетят четыре тысячи человек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Концерты состоятся в большом зале Свердловской филармонии, а также в Городском филармоническом зале Асбеста. Посмотреть концерты также можно на странице фестиваля в «ВКонтакте».
Отметим, что только на этом фестивале представят за пять дней всю панораму хорового творчества композитора Сергея Рахманинова.