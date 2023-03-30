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НовостиЗвезды30 марта 2023 6:36

В Екатеринбурге фестиваль, посвященный Рахманинову, посетят четыре тысячи слушателей

На концертах выступят 350 музыкантов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Большая часть концертов фестиваля пройдет в Свердловской филармонии

Большая часть концертов фестиваля пройдет в Свердловской филармонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка», посвященный 150-летию композитора. На мероприятии выступят 350 музыкантов, его посетят четыре тысячи человек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Концерты состоятся в большом зале Свердловской филармонии, а также в Городском филармоническом зале Асбеста. Посмотреть концерты также можно на странице фестиваля в «ВКонтакте».

Отметим, что только на этом фестивале представят за пять дней всю панораму хорового творчества композитора Сергея Рахманинова.